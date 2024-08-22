«Барселона» может подписать олимпийского чемпиона в составе Испании

Правый защитник «Альмерии» и олимпийской сборной Испании Марк Пубиль попал в сферу интересов каталонской «Барселоны», сообщает Goal.com.

По информации источника, «Барселона» собирается предпринять попытку подписания игрока, чтобы найти профильную подмену для Жюля Кунде на позицию правого защитника. Отмечается, что делами испанца занимается тот же агент, что и у Федерико Кьезы, с которым каталонцы уже обсуждают потенциальное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что защитник Пубиль должен был перейти в «Аталанту» за € 20 млн. Однако после завершения Олимпийских игр в Париже, где испанцы завоевали золотые медали, футболист не отправился на медосмотр в итальянскую команду, а переговоры между клубами остановились.

В минувшем сезоне 21-летний Пубиль принял участие в 30 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 4 млн. Срок соглашения с клубом из Сегунды действует до июля 2029.

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