Аршавин: жена уговаривала остаться в «Арсенале» ради паспорта, но меня это не возбуждало

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался о том, что не покинул лондонский «Арсенал», когда были предложения из других клубов Англии.

— У тебя была возможность остаться (в Англии)?

— Нет, я не хотел оставаться. Я не хотел играть в условном «Вест Хэме». Мне даже можно было ещё полгода там побыть, чтобы я получил паспорт. Точнее вид на жительство, а через год паспорт.

— А варианты были?

— Предлагали и англичане, но я, честно, вообще не хотел рассматривать. Ну а для чего играть в футбол? Играть в «Арсенале» и знать, что не выиграешь никогда? Я больше за спорт. Если бы я пошёл играть за £ 30 тыс. в неделю, может быть, я там и остался. Вопрос цены и команды. Ради чего оставаться? Меня жена уговаривала остаться ради паспорта, но меня это не возбуждало.

— Ты не жалеешь?

— Нет, конечно. Я даже не жалею, что поехал в «Кайрат». В Алмате я провел классные три года. Даже если уровень футбола мы возьмем в кавычки, это время — супер, — сказал Аршавин.

Андрей Аршавин завершил профессиональную футбольную карьеру в январе 2019 года. Он известен по выступлениям за сборную России, петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». За свою карьеру он завоевал в общей сложности семь трофеев.

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