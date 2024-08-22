Опубликован рейтинг 15 главных трансферных провалов в истории футбола

Известное мировое издание Goal.com опубликовало рейтинг 15 самых провальных трансферов в истории футбола во всех лигах. Первую строчку занял переход в «Барселону» Усмана Дембеле из «Боруссии» в 2017 году. Второе место занял трансфер бельгийского крайнего нападающего Эдена Азара в мадридский «Реал» из «Челси» (2019). На третьей позиции расположился переход бразильского атакующего хавбека Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018-м.

Полный список трансферных провалов по версии издания Goal.com:

Усман Дембеле (Франция) — из дортмундской «Боруссии» в «Барселону», 2017, € 135 млн. Эден Азар (Бельгия) — из «Челси» в мадридский «Реал», 2019, € 120,8 млн. Филиппе Коутиньо (Бразилия) — из «Ливерпуля» в «Барселону», 2018, € 135 млн. Поль Погба (Франция) — из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», 2016, € 105 млн. Ромелу Лукаку (Бельгия) — из «Интера» в «Челси», 2021, € 113 млн. Жоау Феликс (Португалия) — из «Бенфики» в мадридский «Атлетико», 2019, € 127 млн. Николя Пепе (Кот-д'Ивуар) — из «Лилля» в «Арсенал», 2019, € 80 млн. Гарри Магуайр (Англия) — из «Лестер Сити» в «Манчестер Юнайтед», 2019, € 87 млн. Антуан Гризманн (Франция) — из мадридского «Атлетико» в «Барселону», 2019, € 120 млн. Альваро Мората (Испания) — из мадридского «Реала» в «Челси», 2017, € 66 млн. Ромелу Лукаку (Бельгия) — из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», 2017, € 84,7 млн. Кепа Аррисабалага (Испания) — из «Атлетика» в «Челси» в 2018, € 80 млн. Неймар (Бразилия) — из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017, € 222 млн. Златан Ибрагимович (Швеция) — из «Интера» в «Барселону», 2009, € 69,5 млн. Хамес Родригес (Колумбия) — из «Монако» в мадридский «Реал», 2014, € 75 млн.

Отметим, что больше всего провальных трансферов среди клубов совершили «Барселона» (4), «Манчестер Юнайтед» (3) и «Челси» (3).

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