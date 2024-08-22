«Ривер Плейт» с экс-игроком «Зенита» прошёл «Тальерес» в 1/8 финала Кубка Либертадорес

В ночь с 21 на 22 августа мск на поле стадиона «Монументаль» в столице Аргентины Буэнос-Айресе завершился ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Тальересом». Победу со счётом 2:1 одержали футболисты «Ривер Плейт», которые вышли в четвертьфинал турнира по сумме двух встреч (первый матч — 1:0).

На 34-й минуте счёт открыл нападающий хозяев поля Мигель Борха. На 50-й минуте полузащитник Сантьяго Симон забил второй гол, удвоив преимущество столичного клуба. На 69-й минуте форвард гостей Федерико Джиротти отыграл один мяч.

В составе «Ривер Плейт» в игре принял участие бывший опорный полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер, который вышел в основе и был заменён на 76-й минуте при счёте 2:1.

В 1/4 финала аргентинцы сыграют с чилийским «Коло-Коло».