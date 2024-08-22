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Ривер Плейт – Тальерес, результат матча 22 августа 2024, счет 2:1, 1/8 финала Кубка Либертадорес, ответная игра

«Ривер Плейт» с экс-игроком «Зенита» прошёл «Тальерес» в 1/8 финала Кубка Либертадорес
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В ночь с 21 на 22 августа мск на поле стадиона «Монументаль» в столице Аргентины Буэнос-Айресе завершился ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Тальересом». Победу со счётом 2:1 одержали футболисты «Ривер Плейт», которые вышли в четвертьфинал турнира по сумме двух встреч (первый матч — 1:0).

Кубок Либертадорес — 2024 . 1/8 финала. 2-й матч
22 августа 2024, четверг. 03:30 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Окончен
2 : 1
Тальерес
Кордова, Аргентина
1:0 Борха – 34'     2:0 Симон – 50'     2:1 Джиротти – 69'    

На 34-й минуте счёт открыл нападающий хозяев поля Мигель Борха. На 50-й минуте полузащитник Сантьяго Симон забил второй гол, удвоив преимущество столичного клуба. На 69-й минуте форвард гостей Федерико Джиротти отыграл один мяч.

В составе «Ривер Плейт» в игре принял участие бывший опорный полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер, который вышел в основе и был заменён на 76-й минуте при счёте 2:1.

В 1/4 финала аргентинцы сыграют с чилийским «Коло-Коло».

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