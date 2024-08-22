Хавбек «Барселоны» Гюндоган прилетел в Манчестер для подписания контракта с «Сити»

33-летний немецкий полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган прилетел в Манчестер для заключения контракта с «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail. Ранее итальянский инсайдер Фабрицио Романо публиковал информацию о том, что «горожане» полностью согласовали с сине-гранатовыми переход Гюндогана на правах свободного агента.

Ранее появились сведения, что Гюндоган заявил руководству «Барселоны» о своём желании покинуть команду, после чего не был включён в заявку каталонского клуба на матч 1-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией».

Илкай Гюндоган перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» летом 2023 года, в сезоне-2023/2024 на его счету 51 матч за сине-гранатовых во всех турнирах, пять забитых мячей и 14 результативных передач.