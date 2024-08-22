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«Вильярреал» приобрёл 21-летнего форварда «Базеля» за € 14 млн

«Вильярреал» приобрёл 21-летнего форварда «Базеля» за € 14 млн
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Официальный сайт «Вильярреала» объявил о подписании контракта с 21-летним французским нападающим Тьерно Барри. Ранее футболист выступал за швейцарский «Базель». Контракт Барри с «жёлтой субмариной» заключён сроком на пять лет.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансферной компенсации за игрока со стороны испанского клуба составила € 14 млн. При этом по оценке экспертов портала стоимость Барри оценивается в € 4 млн.

В текущем сезоне на счету Тьерно Барри восемь голов в четырёх матчах во всех турнирах за «Базель» — пять забитых мячей в трёх играх швейцарской Суперлиги и хет-трик в единственной встрече Кубка Швейцарии. В сезоне-2023/2024 Барри принял участие в 37 матчах «Базеля» во всех турнирах, забил 12 голов и выполнил пять результативных передач.

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