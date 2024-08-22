Тикнизян мог перейти в «Севилью», Карацев в финале квалификации US Open. Главное к утру
Испанская «Севилья» направила в «Локомотив» запрос об аренде защитника Наира Тикнизяна, однако получила отказ от московского клуба, российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над австралийцем Марком Полмансом в полуфинале квалификации Открытого чемпионата США (US Open), «Кубань» выступила с заявлением о матче второго раунда Пути регионов Кубка России с «Кубань Холдинг» (0:5), в котором приняли участие футболисты академии клуба. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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- «Кубань» выступила с заявлением о матче Кубка России, в котором сыграл 14-летний.
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