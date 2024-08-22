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22 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Лиги чемпионов, результаты тенниса, UFC

Тикнизян мог перейти в «Севилью», Карацев в финале квалификации US Open. Главное к утру
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Испанская «Севилья» направила в «Локомотив» запрос об аренде защитника Наира Тикнизяна, однако получила отказ от московского клуба, российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над австралийцем Марком Полмансом в полуфинале квалификации Открытого чемпионата США (US Open), «Кубань» выступила с заявлением о матче второго раунда Пути регионов Кубка России с «Кубань Холдинг» (0:5), в котором приняли участие футболисты академии клуба. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Севилья» хотела арендовать Тикнизяна, «Локомотив» отклонил предложение — источник.
  2. Аслан Карацев уверенно вышел в финал квалификации US Open.
  3. «Кубань» выступила с заявлением о матче Кубка России, в котором сыграл 14-летний.
  4. Опубликован рейтинг 15 главных трансферных провалов в истории футбола.
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