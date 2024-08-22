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Аршавин — о победах «Зенита»: 100-летие, обогнать «Спартак» — карусель не останавливается

Аршавин — о победах «Зенита»: 100-летие, обогнать «Спартак» — карусель не останавливается
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Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин рассказал о цепочке «необходимых» чемпионств сине-бело-голубых.

«Я уже давно говорил, в каком-то 2022 ещё году — тут мы должны выиграть, здесь мы догоним «Спартак» по тем медалям, потом будет 100-летие, мы тоже должны выиграть, потом мы догоним «Спартак» по российским чемпионствам, мы должны его обогнать — и эта карусель не останавливается (смеётся)», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

«Зенит» из Санкт-Петербурга неизменно становился чемпионом России на протяжении шести последних сезонов, начиная с сезона-2018/2019. В мае 2024 года сине-бело-голубые повторили рекордную чемпионскую серию московского «Спартака», который выигрывал золотые медали с 1996 по 2001 год включительно. В 2025 году «Зенит» будет праздновать 100 лет с момента основания клуба.

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