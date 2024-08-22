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Андрей Аршавин назвал одного футболиста «Спартака-2», способного играть в основной команде

Андрей Аршавин назвал одного футболиста «Спартака-2», способного играть в основной команде
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Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался о футболисте «Спартака-2» Юрии Коледине.

«Есть футболист Коледин, сейчас в «Спартаке-2» играет. Я считаю, что он сильный футболист, он должен играть. По крайней мере, когда он играл с Бессмертным (Станислав Бессмертный — игрок «Динамо-2». — Прим. «Чемпионата»), он выигрывал конкуренцию. Я бы «Спартаку» посоветовал рассмотреть его на место Денисова»,— сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Андрей Аршавин завершил профессиональную футбольную карьеру в январе 2019 года. Он известен по выступлениям за сборную России, петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». За свою карьеру он завоевал в общей сложности семь трофеев.

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