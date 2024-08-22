Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Химик Дзержинск — Broke Boys. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Селюк: «Спартак» в этом году не будет «мальчиками для битья»

Селюк: «Спартак» в этом году не будет «мальчиками для битья»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский агент Дмитрий Селюк высказался о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, будет очень интересный матч. «Спартак» тоже на одной ноге обыгрывает многие команды. Сейчас уже сыгранный «Спартак» начинает набирать очки. Знаете, вообще я смотрю на чемпионат таким образом: есть «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», и есть другие — ЦСКА что-то пока буксует, «Химки», крепкий середняк, который в следующем сезоне может бороться за пятое-шестое место. Эти команды на голову сильнее всех. Именно они будут разыгрывать там, как говорится, свою расстановку.

«Зенит», безусловно, будет чемпионом. У меня даже сомнений нет. «Спартак» в этом году, я уверен, тоже не будут «мальчиками для битья». У красно-белых в составе собрались неплохие футболисты. Как раз с «Зенитом» мы увидим, насколько футболисты «Спартака» качественные.

Обыграли «Факел»? Ну, мягко говоря, тут много футболистов не надо. Я думаю, воронежцев «Спартак» обыграет и второй командой», — сказал Селюк в эфире спортивного радио «Движение».

После пяти туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 13 очков. «Спартак», в свою очередь, располагается на четвёртом месте, набрав 10 очков.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 3'     2:0 Бабич – 9'     3:0 Барко – 60'    
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«На одной ноге чемпионат не выиграть». Селюк о потере очков «Зенитом» в матче с «Химками»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android