Сегодня, 22 августа, пройдут первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Расписание матчей раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа (время — московское):
20:00. «Мольде» (Норвегия) – «Эльфсборг» (Швеция);
20:00. «Виктория» Пльзень (Чехия) – «Хартс» (Шотландия);
20:00. РФШ (Латвия) – АПОЭЛ (Кипр);
20:00. ЛАСК (Австрия) – «Стяуа» (Румыния);
20:30. ПАОК (Греция) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия);
21:00. «Лудогорец» (Болгария) – «Петрокуб» (Молдавия);
21:00. «Маккаби» Т-А (Израиль) – ТСЦ (Сербия);
21:30. «Лугано» (Швейцария) – «Бешикташ» (Турция);
21:45. «Ягеллония» (Польша) – «Аякс» (Нидерланды);
21:45. «Динамо» Минск (Беларусь) – «Андерлехт» (Бельгия);
22:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина);
22:30. «Брага» (Португалия) – «Рапид» Вена (Австрия).
Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.