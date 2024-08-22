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«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» согласовали трансфер Жоау Канселу за € 35 млн — источник

«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» согласовали трансфер Жоау Канселу за € 35 млн — источник
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«Манчестер Сити» и саудовский «Аль-Хиляль» пришли к соглашению по возможному трансферу 30-летнего португальского правого защитника Жоау Канселу, сообщает City Report. По данным источника, сумма трансферной компенсации может составить не менее € 35 млн.

Прошедший сезон футболист провёл на правах аренды в испанской «Барселоне», где в 42 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал пять результативных передач. С января по июнь 2023 года Жоау Канселу также играл в аренде — за мюнхенскую «Баварию».

В «Манчестер Сити» игрок перешёл в августе 2019 года из итальянского «Ювентуса», сумма трансферной компенсации составила € 65 млн.

За сборную Португалии Канселу сыграл 58 матчей, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

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