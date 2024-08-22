Расписание матчей Кубка России 22 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 августа, пройдут матчи второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

Расписание матчей второго раунда Пути регионов Кубка России 22 августа (время — московское):

16:30. «Динамо» (Вологда) – «Текстильщик» (Иваново);

19:30. «Химик» (Дзержинск) – «БроукБойз» (Москва).

Всего к розыгрышу Кубка России в этом сезоне были допущены 13 любительских клубов: «Череповец-СШОР-Витязь», «Оргэнергострой» (Димитровград), «СШОР 1-Кристалл-Константиновское» (Санкт-Петербург), «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург), «СШ «Ленинградец» (Ленинградская область), «Псков», «Ильпар» (Пермский край), «Анри» (Владивосток), «Темп» (Барнаул), ZOV (Москва), «БроукБойз» (Москва), 2DROTS (Москва), «Амкал» (Москва).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».