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ПАОК — «Шэмрок Роверс»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

ПАОК — «Шэмрок Роверс»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025 между греческим ПАОКом и ирландским «Шэмрок Роверс». Игра пройдёт в Греции, стартовый свисток главного арбитра раздастся в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
22 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз ПАОК и «Шэмрок Роверс» встречались друг с другом в 2011 году. Тогда команды играли между собой в матчах группового этапа Лиги Европы, ПАОК обе встречи выиграл (3:1 и 2:1).

Календарь матчей Лиги чемпионов

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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