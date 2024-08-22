Бубнов оценил влияние потери Вендела на игру «Зенита» в матче с «Химками»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Команды сыграли вничью — 1:1.

«Потеря Вендела действительно оказалась серьёзной. Ещё в прошлом сезоне, когда бразилец не играл, у питерцев возникали проблемы. Вот и сейчас гости без него выглядели другой командой. Ему нет равноценной замены в Санкт-Петербурге. Без Вендела не так ярко смотрится и Глушенков.

После травмы Максима стало понятно, что проблем у «Зенита» в ближайшее время добавится. Сразу же потерялся и Кассьерра. Ещё больше удивила замена. Сергей Богданович зачем-то выпустил вместо Глушенкова Юрия Горшкова. На что он надеялся и как хотел победить? Такая осторожная тактика привела к тому, что команды практически одинаково владели мячом в первой половине», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Химки» находятся на 10-й строчке, заработав пять очков.