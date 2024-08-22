Бубнов: при Станковиче «Спартак» не останавливается вне зависимости от счёта

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и воронежский «Факел». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

«Москвичи навязывали свою игру весь матч. Они создали столько моментов, что хватило бы на несколько игр. Опасность у ворот воронежцев создавали едва ли не все полевые игроки красно-белых. Могли штук восемь забить за матч. При Станковиче фирменной чертой «Спартака» стало то, что команда не останавливается вне зависимости от счёта», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков за пять матчей. «Факел» находится на последней, 16-й строчке, заработав одно очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков.