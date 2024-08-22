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Бубнов высказал мнение, как руководству «Спартака» стоит поступить с Соболевым

Бубнов высказал мнение, как руководству «Спартака» стоит поступить с Соболевым
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о ситуации с нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым. Ранее «Чемпионат» сообщил, что футболист близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит». Соболев был отстранён от тренировок с основной командой красно-белых.

«Спартак» отлично выглядит в нападении. Естественно, возникает вопрос о целесообразности нахождения в клубе Александра Соболева. Сейчас команде Станковича он не нужен. Форвард мало того что не хочет играть, так и ещё не вписывается в игровую схему. Плюс Александр будет негативно влиять на психологический климат внутри команды, если его вернуть в основу. Более того, такой Соболев и дублю не нужен, будет там ещё разлагать дисциплину. От него нужно избавляться, чтобы не платить большую зарплату», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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