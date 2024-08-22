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Бербатов рассказал, какой совет дал бы главному тренеру «Манчестер Юнайтед» тен Хагу

Бербатов рассказал, какой совет дал бы главному тренеру «Манчестер Юнайтед» тен Хагу
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал, какой совет дал бы главному тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу.

«Не пропускайте лёгкие голы. И вообще не пропускайте. Просто исправьте ошибки при игре в обороне. Это самое важное, потому что «Юнайтед» пропустил слишком много голов в прошлом сезоне. Это может показаться скучным, но научитесь защищаться как команда. Как единое целое», — приводит слова Бербатова FUTBIN.

Напомним, прошлый сезон «Манчестер Юнайтед» завершил на восьмом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Подопечные тен Хага пропустили 58 мячей и забили 57 голов по итогам 38 матчей. Чемпион Англии в лице «Манчестер Сити» пропустил 34 гола.

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