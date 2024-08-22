Акинфеев: где родился, там и пригодился — я сторонник этого

Шестикратный чемпион России по футболу, обладатель Кубка УЕФА, вратарь и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что в детстве дважды бил пенальти, несмотря на позицию. Накануне состоялся Кубок имени Акинфеева в Химках. Помимо матчей, в нём прошли челленджи для вратарей.

«Это детский футбол, другие эмоции совсем. В моём детстве я два раза бил пенальти. Один забил, а другой — нет. Мне же вратарь никогда не бил. Во взрослом футболе, считаю, надо заниматься своим делом. Где родился, там и пригодился. Я сторонник этого», — сказал Акинфеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА. В нынешнем сезоне Акинфеев провёл четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три гола и две встречи отыграл «на ноль».