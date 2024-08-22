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Головской: доволен работой Станковича в «Спартаке», но у Абаскаля тоже хорошо начиналось

Головской: доволен работой Станковича в «Спартаке», но у Абаскаля тоже хорошо начиналось
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Бывший футболист московского «Спартака» Константин Головской высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Сейчас мне нравится игра «Спартака». Может быть, это начальная стадия. У Абаскаля тоже всё хорошо начиналось, а потом ничего путного не получилось. Повторюсь, сейчас мне очень нравится, дай бог, чтобы продолжали так же играть. Думаю, работой Станковича можно быть довольным. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Головской в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков за пять матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков.

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