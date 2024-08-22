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Защитник «Крыльев» Гальдамес: «Зенит» более известен в Южной Америке, чем «Спартак»

Защитник «Крыльев» Гальдамес: «Зенит» более известен в Южной Америке, чем «Спартак»
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес ответил на вопрос о популярности санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в Латинской Америке.

— Аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес мне рассказывал, что в Латинской Америке «Зенит» популярнее «Спартака». Подтвердишь или опровергнешь?
— Да, однозначно «Зенит» в Южной Америке знают больше, чем «Спартак». До недавних пор этот клуб постоянно участвовал в международных Кубках — в Лиге чемпионов, Лиге Европы, — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

25-летний чилийский футболист перешёл в «Крылья Советов» в конце июля. Его предыдущим клубом был аргентинский «Годой-Крус».

Полностью интервью с Томасом Гальдамесом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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