Осинькин высказался о предстоящем матче «Крыльев Советов» с «Пари НН» в 6-м туре РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Игра пройдёт в воскресенье, 25 августа, в Самаре.

«Не могу сказать, что у нас очень много моментов, но мы всё же их создаём. Нужно лучше реализовывать. Забивать «Зениту» или «Спартаку» не одно и то же, что забивать командам, которые равны нам. «Пари НН» чаще играет в оборонительный футбол, но это их право. Выбирают тактику из своих возможностей. Нам нужно победить, а для этого нужно забивать», — сказал Осинькин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В пяти стартовых матчах чемпионата «Крылья Советов» набрали три очка, обыграв дома воронежский «Факел» (2:0), при четырёх поражениях от «Зенита», «Ростова», «Спартака» и «Динамо», и занимают в текущей турнирной таблице 14-е место — в зоне стыковых матчей. Также самарская команда потерпела два поражения в розыгрыше Фонбет Кубка России, проиграв «Спартаку» и махачкалинскому «Динамо».