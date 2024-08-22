«Это просто несчастный случай!» Защитник «Крыльев» Гальдамес — о травме динамовца Нгамалё

Защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался о столкновении с нападающим московского «Динамо» Муми Нгамалё, по итогам которого футболист столичного клуба получил травму.

«Это просто несчастный случай! Я прыгнул, пытаясь сыграть головой в мяч и, приземляясь, упал на его ногу. Мы оба рухнули на газон, но он пострадал больше. Я очень волновался за его здоровье, потому что я не тот человек, который способен нанести кому-либо умышленно травму. Мы же коллеги по работе и профессии!

Я раньше не был знаком с Муми, у меня нет его номера. Поэтому на следующий день после матча я нашёл Нгамалё по имени в «Инстаграме»* (организация Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ) и отправил ему сообщение, чтобы узнать, как он себя чувствует и попросить прощения. Написал ему: «Извини, если сможешь». И он ответил: «Не беспокойся. Всё не так страшно, как могло показаться. В игре всякое бывает», — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Томасом Гальдамесом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.