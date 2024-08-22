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Химик Дзержинск — Broke Boys. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Химик» — «БроукБойз»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

«Химик» — «БроукБойз»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 августа, состоится матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся медиаклуб «БроукБойз» и профессиональная команда — дзержинский «Химик». Игра пройдёт на домашнем стадионе «Химика» в Дзержинске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
22 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Химик Дз
Дзержинск
Не начался
Broke Boys
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, на прошлой стадии Кубка России «БроукБойз» обыграли «Квант» (1:1, 4:2 пен.).

Интересно, что всего в новом сезоне Кубка России принимали участие 107 клубов: 16 — из Российской Премьер-Лиги, 18 — из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. После 1/256 финала Пути регионов часть клубов из дивизиона «Б» Второй лиги и любительских команд вылетели. При этом все три медиаклуба, принимающие участие в Кубке, вышли в следующую стадию.

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