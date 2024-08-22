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Новичок «Крыльев Советов» Гальдамес рассказал, что его удивило в России

Новичок «Крыльев Советов» Гальдамес рассказал, что его удивило в России
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Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес поделился впечатлениями от России.

«Я никогда раньше не был в России и совсем немного знал о стране. Думал, что люди здесь немного холодны, и был удивлён теплотой, с которой меня встретили. Я уже увидел много красивых мест и увижу ещё больше. Пока впечатления только позитивные», — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

25-летний футболист перешёл в «Крылья Советов» в конце июля. Его предыдущим клубом был аргентинский «Годой-Крус». В Российской Премьер-Лиге Томас Гальдамес провёл три матча, в которых отметился одной голевой передачей.

Полностью интервью с Томасом Гальдамесом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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