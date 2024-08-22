Габулов: «Зенит» особняком стоит в нашем футболе, но другие клубы имеют шансы на золото

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о претендентах на чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. По его мнению, «Зенит» особняком стоит в российском футболе, однако другие клубы имеют шансы навязать сине-бело-голубым борьбу за золотые медали.

«Вся борьба [за чемпионство] ещё впереди. Очень хорошо, что не только «Динамо», но и «Локомотив», и другие команды имеют шансы навязать питерцам борьбу. Тем интереснее будет чемпионат. Имеет ли шансы на чемпионскую гонку ЦСКА? Конечно. Подбор футболистов и тренерский штаб об этом говорят. Армейцы должны бороться за чемпионство в этом сезоне.

За «Зенитом» не слежу. Но этот клуб особняком стоит в нашем футболе. Психологически у питерцев всегда преимущество, потому что они на протяжении уже многих лет становятся чемпионами. Каждый соперник, выходя против них, уже сомневается. Уверен, что те потери, которые сейчас есть в команде, Семак с лихвой восполнит», — приводит слова Габулова «Евро-Футбол.Ру».