Тикнизян — о перепалке с журналистом из-за вопроса о «Спартаке»: это была провокация

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о перепалке с журналистом, которая случилась после матча 2-го тура РПЛ с «Динамо» (1:3) 27 июля.

— После матча с «Динамо» (1:3) резонанс вызвала ваша эмоциональная реакция на мой провокационный вопрос про «Спартак», слухи о переходе в который тогда ходили...

— Смотрите, давайте я вам сейчас скажу, когда и вы спокойны, и я. Я, допустим, каждого здесь уважаю и всегда остановлюсь, поговорю. Если сам к этому расположен, если есть настроение. В тот момент, наверное, вы видели, что я был расстроен. Тем, что команда проиграла. И в целом своим игровым временем. И сразу сказал, что не буду отвечать. Но журналисты, когда выкрикивали, это была чистой воды провокация. Сейчас я к вам подошёл, даже несмотря на тот инцидент. И лишний раз показал вам своё уважение. Поэтому просто надеюсь, что у нас оно будет взаимным. Так что это всё мелочи — будьте здоровы! — приводит слова Тикнизяна «Известия».

Тикнизян — воспитанник академии ЦСКА. За «Локомотив» Наир выступает с августа 2021 года. Ранее сообщалось, что «Спартак» может подписать Тикнизяна. В минувшем сезоне Наир Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 6,5 млн. В нынешнем сезоне Наир провёл шесть матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. «Локомотив» после пяти туров РПЛ располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на одно очко.