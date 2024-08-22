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Гальдамес: по инфраструктуре чемпионат России — один из лучших в мире

Гальдамес: по инфраструктуре чемпионат России — один из лучших в мире
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес высказался о чемпионате России.

— Ты провёл уже три матча за «Крылья». Какие первые впечатления от российского чемпионата?
— Уже почувствовал, что футбол в России очень атлетичный. Мне нравится, что большинство команд инвестирует средства в качественных футболистов. Это делает лигу одной из самых конкурентных в Европе. РПЛ — подходящее место, чтобы расти и прогрессировать как игроку.

— Много отличий заметил между чемпионатами Чили, Аргентины и России?
— Футбол в России соответствует европейскому топ-уровню. И это касается не только класса команд, но и условий для тренировок, стадионов, полей. По инфраструктуре это вообще одна из лучших лиг в мире, — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Томасом Гальдамесом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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