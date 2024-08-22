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Тренер ЦСКА по физподготовке Аксёнов: у Николича есть свои идеи и изюминка

Тренер ЦСКА по физподготовке Аксёнов: у Николича есть свои идеи и изюминка
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Тренер ПФК ЦСКА по физподготовке Игорь Аксёнов высказался о работе главного тренера армейской команды Марко Николича. По его словам, у сербского специалиста есть свои идеи и своя «изюминка».

«Конечно, у Марко Николича есть свои идеи, и он всё доходчиво объясняет. У любого тренерского штаба есть своя изюминка. Про любой тренерский штаб скажу только с положительной стороны.

Вместе с Марко приехал тренер по физподготовке Горан Басарич. Мы хорошо с ним коммуницируем. Поэтому уход Николя Русо никак не повлиял на мою работу», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После пяти туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив семь очков. Команда одержала две победы, потерпела два поражения и ещё один матч завершился ничьей.

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