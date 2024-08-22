Хвича Кварацхелия стал отцом

У нападающего итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии родился сын. Об этом он сообщил в социальной сети.

«Самый счастливый день в моей жизни, 21 августа 2024 года. Дамиан Кварацхелия», — написал Кварацхелия.

В сезоне-2023/2024 итальянской Серии А 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 34 матча, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов. В Кубке Италии он выходил на поле в одном матче.

В 2024 году сборная Грузии впервые принимала участие в чемпионате Европы. Хвича Кварацхелия провёл на турнире все четыре матча, в которых отметился одним голом. Национальная команда проиграла сборной Испании (1:4) в 1/8 финала.