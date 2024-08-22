Тренер ЦСКА по физподготовке Аксёнов: переживаю за Чалова в ПАОКе — знаю его с академии

Тренер ПФК ЦСКА по физподготовке Игорь Аксёнов высказался о бывшем нападающем армейской команды Фёдоре Чалове, который в летнее трансферное окно перешёл в греческий ПАОК. По мнению специалиста, уход Чалова — потеря для московского клуба.

«Буду переживать за Чалова в ПАОКе. Желаю ему самого хорошего, ведь знаю его с самого детства и академии. Дай бог, чтобы у него получилось всё то, что он задумал. Почему бы ему не уйти из Греции в топ-клуб Европы, всё возможно.

Конечно, уход Чалова — это потеря для ЦСКА. Он наш главный голеадор. Но жизнь продолжается. Хочу ему пожелать добиться положительных высот и забивать за ПАОК», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.