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Защитник «Крыльев» Гальдамес назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Аргентины

Защитник «Крыльев» Гальдамес назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Аргентины
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Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес сравнил чемпионаты России и Аргентины.

«Я ещё слишком мало нахожусь здесь, чтобы сказать, какая команда мне нравится больше в футбольном отношении. Сейчас я в «Крыльях» и с большим уважением отношусь к городу и клубу. Сразу понял, что в Самаре любят футбол и очень поддерживают свою команду. Но все соперники, с которыми мы встречались до сих пор, были хорошего уровня.

Как я уже понял, большинство команд в России стараются играть в футбол — владеть мячом, атаковать и искать голы, а не сидеть всем составом в обороне. Благодаря этому лигу отличает высокая результативность, и мне это нравится. В Аргентине футбол более закрытый. Голы забиваются реже, потому что все команды сильны в оборонительном плане. В этом главное отличие между лигами. Кроме того, в РПЛ каждый может выиграть у каждого — это ещё один признак конкурентоспособности чемпионата», — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Томасом Гальдамесом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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