Защитник «Крыльев» Гальдамес: этот «Зенит» способен конкурировать с любой командой Европы

Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес оценил силу санкт-петербургского «Зенита».

«Судя по тому, что я уже видел, «Зенит» — сильнейший клуб российской лиги и один из лучших на континенте. Они вкладывают большие деньги в классных футболистов, которые делают разницу на поле. Этот «Зенит» мог бы спокойно конкурировать с любой командой Европы», — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

25-летний футболист перешёл в «Крылья Советов» в конце июля. Его предыдущим клубом был аргентинский «Годой-Крус». В Российской Премьер-Лиге Томас Гальдамес провёл три матча, в которых отметился одной голевой передачей.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Крылья Советов» находятся на 14-й строчке, заработав три очка.