Гальдамес: Давила и Мендес из ЦСКА рассказали много хорошего о России

Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес рассказал, как согласился на переход в российский клуб.

— Что ты знал о России как о стране до приезда сюда?

— Не так уж много. Но два Виктора, Давила и Мендес, уже играли в ЦСКА и много рассказывали о России в сборной Чили. От них я услышал много хороших, позитивных вещей о вашей стране. Они говорили, что очень довольны своим выбором, что в Москве чувствуют себя в безопасности, а уровень РПЛ позволяет футболистам прогрессировать. Поэтому я долго не раздумывал над предложением «Крыльев», — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

25-летний футболист перешёл в «Крылья Советов» в конце июля. Его предыдущим клубом был аргентинский «Годой-Крус». В Российской Премьер-Лиге Томас Гальдамес провёл три матча, в которых отметился одной голевой передачей.