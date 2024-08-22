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Гальдамес: Давила и Мендес из ЦСКА рассказали много хорошего о России

Гальдамес: Давила и Мендес из ЦСКА рассказали много хорошего о России
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Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес рассказал, как согласился на переход в российский клуб.

— Что ты знал о России как о стране до приезда сюда?
— Не так уж много. Но два Виктора, Давила и Мендес, уже играли в ЦСКА и много рассказывали о России в сборной Чили. От них я услышал много хороших, позитивных вещей о вашей стране. Они говорили, что очень довольны своим выбором, что в Москве чувствуют себя в безопасности, а уровень РПЛ позволяет футболистам прогрессировать. Поэтому я долго не раздумывал над предложением «Крыльев», — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

25-летний футболист перешёл в «Крылья Советов» в конце июля. Его предыдущим клубом был аргентинский «Годой-Крус». В Российской Премьер-Лиге Томас Гальдамес провёл три матча, в которых отметился одной голевой передачей.

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