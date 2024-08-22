Давыдов: надеюсь, «Спартак» заберёт три очка в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом».

«Есть ли у «Спартака» шанс увезти победу из Санкт-Петербурга? Как настоящий красно-белый болельщик надеюсь, что три очка мы заберём. Но будет очень непросто, это всем понятно», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 13 очков.