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Гальдамес: наша связка с Ороско в «Крыльях» ещё не заработала на максимуме

Гальдамес: наша связка с Ороско в «Крыльях» ещё не заработала на максимуме
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Чилийский защитник самарских «Крыльев Советов» Томас Гальдамес рассказал о взаимодействии с аргентинским полузащитником Франко Ороско.

— У вас с Ороско тоже образовался «латиноамериканский» фланг в «Крыльях». Объединяющий язык общения способствует лучшей игровой коммуникации?
— Конечно, это помогает на поле. Но мы провели ещё слишком мало игр вместе, чтобы говорить об идеальном взаимопонимании. Против «Динамо» я всего второй раз вышел в старте «Крыльев». Очевидно, нам нужно продолжать работать, тренироваться вместе, идти от игры к игре, чтобы наша связка заработала максимально эффективно. У меня нет сомнений, что так и будет. Франко — большой и очень важный для клуба футболист, — сказал Гальдамес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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