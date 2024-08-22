Игрок «БроукБойз» Яковлев: команды из профессионального футбола лучше готовы физически

Футболист медийного клуба «БроукБойз» Павел Яковлев рассказал о настрое команды на матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Химиком».

«Команды из профессионального футбола лучше готовы физически. У них идёт сезон, а у нас как раз межсезонье было. Поле победы в МФЛ мы недельку отдохнули, а потом неделю тренировались. Очень важно находиться в тонусе», — сказал Яковлев в эфире «Матч ТВ».

Матч Кубка России между медийным «БроукБойз» и «Химиком» из Дзержинска пройдёт сегодня, 22 августа. Яковлеву 33 года, футболист выступает за «БроукБойз» с 2024 года. Ранее Павел играл в московском «Спартаке», «Крыльях Советов», «Факеле», «Мордовии», махачкалинском «Анжи» и других профессиональных командах.