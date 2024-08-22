Константин Головской: Глушенков сильный футболист, но и фарт сказывается — всё залетает

Бывший российский футболист Константин Головской высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.

«У Глушенкова всё залетает. Вопросов нет, он сильный футболист, что доказал и в том сезоне в «Локомотиве». Сейчас он пришёл в команду, где футболисты посильнее. Там он ещё больше проявляет себя, стал забивать. Вместе с Венделом это серьёзная потеря перед матчем со «Спартаком».

В футболе такое бывает, когда с 1-го тура игра пошла, можешь пять-шесть игр забивать, отдавать. Тут и фарт сказывается, но и он сам хороший футболист», — сказал Головской в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В июле 2024 года Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива», в составе которого в прошлом сезоне РПЛ был признан лучшим ассистентом турнира. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.