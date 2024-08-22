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Матч «Факела» с «Оренбургом» пройдёт в Воронеже со зрителями

Матч «Факела» с «Оренбургом» пройдёт в Воронеже со зрителями
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Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором в субботу, 24 августа, встретятся воронежский «Факел» и «Оренбург», пройдёт со зрителями. Об этом сообщил официальный сайт «Факела».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Встреча футбольных клубов «Факел» и «Оренбург» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет в Воронеже в присутствии зрителей», — написано в заявлении клуба.

Команды будут играть на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

Ранее встреча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Факел» — «Акрон» в Воронеже прошла без зрителей. Кроме того, «Факел» и московский «Спартак» поменялись кругами. Таким образом, игра 5-го тура Российской Премьер-Лиги прошла в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

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