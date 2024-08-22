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Сантос: «Зенит» должен отдать все силы, чтобы отпраздновать победу над «Спартаком»

Сантос: «Зенит» должен отдать все силы, чтобы отпраздновать победу над «Спартаком»
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Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч со «Спартаком» из разряда тех, что болельщики ждут с нетерпением. С игроками происходит то же самое. Мы всю неделю качественно готовились. Понимаем, что на кону стоит очень много. От нас потребуется максимальная отдача. Мы должны отдать все силы, чтобы на родном стадионе перед родными болельщиками отпраздновать победу», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 13 очков.

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