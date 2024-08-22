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Дуглас Сантос: «Спартак» здорово проводит последние игры, много забивает

Дуглас Сантос: «Спартак» здорово проводит последние игры, много забивает
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о московском «Спартаке» перед матчем 6-го тура чемпионата России. Встреча состоится в субботу, 24 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я считаю тут правильнее говорить не о конкретных игроках, а о команде в целом. «Спартак» действительно здорово проводит последние игры, показывает хорошие результаты и много забивает. Мне как игроку обороны очень важно, чтобы наша линия сыграла достойно. Мы показывали достойную игру в обороне в первых турах, не пропускали. Думаю, мы должны сыграть так же надёжно, хорошо закрывать игроков соперника, чтобы выключить максимально из игры ключевых исполнителей «Спартака».

В свою очередь, уверенная игра в защите должна добавить уверенности нашим нападающим, чтобы они забивали мячи. Для нас очень важно победить в этом матче. Как я всегда говорю, это игра за шесть очков, потому что сражаются команды, которые борются за первые места в таблице. И для нас очень важно приложить максимум усилий, чтобы общей вовлечённостью каждого набрать три очка и победить в субботу», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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