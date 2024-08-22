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Семак: я не тот человек, который может прояснить ситуацию с Соболевым, никаких новостей

Семак: я не тот человек, который может прояснить ситуацию с Соболевым, никаких новостей
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не может ничего сказать по поводу ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Я не тот человек, который может прояснить ситуацию с Соболевым. У меня нет никаких новостей на этот счёт», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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