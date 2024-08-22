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Семак ответил на вопрос, сыграет ли Глушенков со «Спартаком»

Семак ответил на вопрос, сыграет ли Глушенков со «Спартаком»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос по поводу состояния нападающего Максима Глушенкова. По словам Семака, Глушенков не примет участия в ближайших матчах. Таким образом, главный бомбардир «Зенита» пропустит принципиальную игру со «Спартаком».

«Максим после операции присоединился к команде, но понятно, что его участие в ближайших матчах исключено. Родригао занимается только с медицинским штабом. Ещё не работают в общей группе Ахметов, Педро и Вендел. Караваев сегодня начинает тренироваться. Посмотрим, как его состояние после болезни. Остальные игроки работали в общей группе и готовятся к матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Матч «Зенита» со «Спартаком» состоится 24 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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