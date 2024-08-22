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Бубнов оценил выбор вратарей для сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Бубнов оценил выбор вратарей для сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о выборе вратарей в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом. Товарищеские матчи национальной команды России состоятся 5 и 7 сентября. В расширенный список попали Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Андрей Лунёв («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит») и Илья Лантратов («Локомотив»).

«Непонятно, что в расширенном составе сейчас делает Сафонов. Матвей адаптируется во французском чемпионате, и ему лучше будет тренироваться в «ПСЖ» во время паузы. Плюс он сейчас не играет. Лишним в оставшейся четвёртке голкиперов видится Максименко. Трёх других вратарей можно смело брать. Но и этого много для игр с командами уровня Таиланда и Вьетнама», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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