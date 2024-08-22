Семак ответил, наказал ли «Зенит» Клаудиньо за нецензурную лексику в адрес судьи

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, наказал ли санкт-петербургский клуб хавбека Клаудиньо за нецензурную лексику в адрес судьи.

«У нас ненормативная лексика не приветствуется. По решению тренерского штаба игрок может быть за это оштрафован. Во время тренировок наши игроки ведут себя культурно. Но, к сожалению, мы не можем контролировать все аспекты жизни. Я сам противник употребления нецензурных выражений, в них нет ничего хорошего. Но мы никак не наказывали Клаудиньо», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Клаудиньо после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» в нецензурной форме высказался перед резервным арбитром. 20 августа стало известно, что полузащитника пригласили на заседание КДК РФС.