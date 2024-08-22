Сергей Семак объяснил переход Изидора из «Зенита» в «Сандерленд»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе нападающего Вильсона Изидора в английский «Сандерленд».

«Он хочет играть за «Зенит», он очень старался, и вопросов по его отношению к работе нет абсолютно. Но учитывая, что это игрок молодой, которому нужно как можно больше играть, чтобы прогрессировать, мы учли его пожелания и пошли ему навстречу. Было несколько вариантов из европейских клубов, и так сложилось, что он пошёл в «Сандерленд», где он знает и главного тренера, где посчитал, что ему будет дано достаточное количество игрового времени для того, чтобы он мог раскрывать свой потенциал. А он у него, безусловно, есть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.