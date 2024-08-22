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Сергей Семак: трансферы — безостановочный процесс, работа ведётся постоянно

Сергей Семак: трансферы — безостановочный процесс, работа ведётся постоянно
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферной кампании сине-бело-голубых.

«У нас целая группа игроков. Конечно, по индивидуальным качествам, похожим на травмированных лидеров, вряд ли можем кого-то заменить. Но мы очень часто сталкивались с теми или иными проблемами, перестраивали схему, ставили игроков на не самые привычные позиции. Но ребята понимают, что нужно делать, играя в той или иной схеме. Будем исходить из того, что мы можем сделать.

Насчёт замены, пока не думали об этом. Что касается трансферных вопросов, над ними практически постоянно ведётся работа. Если получается что-либо сделать для усиления той или иной позиции, мы это делаем. Если нет, то обходимся тем, что есть. Это безостановочный процесс», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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