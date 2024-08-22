Сергей Семак поделился ожиданиями от матча «Зенита» со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком». Игра 6-го тура РПЛ состоится 24 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«В каждой линии есть лидеры, те игроки, на которых строится игра команды. В обороне это, конечно, Бабич, который благодаря своему опыту и пониманию игры является системообразующим игроком для этой линии. В средней линии атаки сейчас выделяются и Барко, который пришёл на эмоциональном подъёме, и Угальде, который адаптировался к чемпионату. Сейчас он играет так, как от него ждали и болельщики, и тренерский штаб, и руководство, которое приобретало его.

И Зиньковский, и Бонгонда сейчас демонстрируют хорошую игру. Потихоньку к ним подтягиваются и тот же Мартинс, и наши ребята, которые хорошо работают. Что касается центра поля, и Умяров, и Пруцев ー это игроки, которые умеют играть в футбол и умеют контролировать мяч. Вся группа атаки достаточно качественная, поэтому посмотрим. Нас ждёт очень интересный и хороший матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.