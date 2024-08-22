Головской: Соболев не будет игроком старта в «Зените», там есть нападающие сильнее

Бывший российский футболист Константин Головской высказался о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве.

«Не понимаю, могу ли представить Соболева в «Зените». Думаю, он там не будет игроком стартового состава. Может быть, на какие-то игры выйдет с первых минут для того, чтобы приносить пользу. Но в «Зените» сейчас нападающие сильнее, чем Соболев», — сказал Головской в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.