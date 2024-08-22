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Экс-форвард «Спартака» Ширко: у «Зенита» два равноценных состава, Глушенкова заменят

Экс-форвард «Спартака» Ширко: у «Зенита» два равноценных состава, Глушенкова заменят
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Бывший футболист «Спартака» Александр Ширко поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Скоро состоится матч с «Зенитом». Насколько эта игра будет показательной в плане того, на что способен «Спартак» в этом сезоне?
— Конечно, она показательная. Всё-таки «Зенит» — лидер нашего футбола и чемпион последних лет.

— Без Глушенкова и Вендела в составе «Зенита «Спартаку» будет проще его одолеть?
— Стабильная команда строит свою игру независимо от футболистов, которые пропускают матч по каким-то причинам. У питерцев есть два равноценных состава, и каждый может заменить отсутствующего игрока. Да, это ключевые футболисты, но у «Зенита» есть скамейка, чтобы полноценно заменить Глушенкова и Вендела, — приводит слова Ширко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в субботу, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 13 очков.

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